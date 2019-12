Kärntner verprügelte Ex-Freundin: Frau ins Spital gebracht

Ein 32-jähriger Klagenfurter hat in der Nacht auf Montag seine 19-jährige Exfreundin verprügelt. Laut Polizei kam es in der Wohnung der Frau zu dem Angriff: Der Mann schlug der Frau mit der Faust in die linke Körperseite und in den rechten Rippenbogen, dabei wurde sie umgestoßen. Er bedrohte die junge Frau danach mit dem Umbringen, falls sie die Polizei verständigen solle.