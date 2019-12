Egger gewann Sprint-Bewerb in Whistler Mountain

Kunstbahnrodler Reinhard Egger hat am Samstag seinen zweiten Weltcupsieg eingefahren. Der Tiroler gewann am Samstag (Ortszeit) den Sprintbewerb in Whistler 0,007 Sekunden vor dem Russen Roman Repilow. Mit Jonas Müller als Drittem (+0,044) landete ein weiterer Österreicher auf dem Podest.