Monterrey und Al Hilal im Halbfinale der Club-WM

CF Monterrey und Asiens Champions-League-Sieger Al Hilal Riad haben sich bei der Fußball-Club-Weltmeisterschaft in Doha für das Halbfinale qualifiziert. Die Mexikaner gewannen am Samstag das Viertelfinale gegen den von Ex-Barcelona-Star Xavi betreuten katarischen Club Al-Sadd mit 3:2, die Mannschaft aus Saudi Arabien setzte sich gegen Afrika-Champion Esperance Sportive Tunis mit 1:0 durch.

© APA (AFP)

Al Hilal trifft nun am Dienstag (18.30 Uhr) auf Südamerika-Meister CR Flamengo Rio de Janeiro. Am Mittwoch (18.30) spielen Monterrey und der europäische Champions-League-Sieger Liverpool um einen Platz im Finale am 21. Dezember.