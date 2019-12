ÖSV-Team in Klingenthal auf Rang zwei hinter Polen

Das ÖSV-Quartett hat auch im zweiten Skisprung-Teambewerb der Saison einen Podestplatz erreicht. Philipp Aschenwald und Stefan Kraft holten nach dem Sieg in Wisla am Samstag gemeinsam mit Gregor Schlierenzauer und Michael Hayböck den zweiten Weltcuprang. Polen feierte einen klaren Sieg mit 25 Punkten Vorsprung, Japan landete mit Respektabstand auf Österreich an dritter Stelle.

© APA (dpa)

Aschenwald hatte die Österreicher mit seinem ersten Flug auf 144,5 m knapp vor Polen in Führung gebracht, doch danach übernahmen die Ex-Schützlinge von Trainer Stefan Horngacher die Führung und bauten den Vorsprung kontinuierlich aus. Das Team von Andreas Felder, der Schlierenzauer und Hayböck nach den Leistungen in der Qualifikation am Freitag anstelle von Daniel Huber und Jan Hörl nominiert hatte, hielt aber Japan mit Weltcup-Gesamtsieger Ryoyu Kobayashi deutlich auf Distanz.

"Der zweite Platz geht in Ordnung", konstatierte Felder. "Jeder weiß, dass Polen eine sehr starke Mannschaft hat, wenn sie halbwegs in Schwung sind. Unsere Sprünge waren teilweise sensationell, teilweise haben Kleinigkeiten nicht ganz gepasst. Aber es war nicht einfach, sich auf die Verhältnisse einzustellen." Der Wind hatte vor allem im ersten Durchgang stark gedreht. Dem Einzelbewerb am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF 1) blickte der Tiroler "sehr positiv" entgegen.

Für Olympiasieger Norwegen, der auf den am Freitag am Knöchel verletzten Daniel Andre Tande verzichten musste, blieb nach einem Duell mit Japan nur der vierte Rang. Lokalmatador und Weltmeister Deutschland, der seit dieser Saison von Horngacher betreut wird, musste sich mit dem sechsten Rang begnügen.