Van der Bellen gedenkt "Marsch der Freiheit" in Hainburg

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag in Hainburg des "Marsch der Freiheit" vor 30 Jahre gedacht. Dabei rief er zur Verteidigung der Werte von Freiheit, Rechtsstaat, Menschenrechte und liberale Demokratie auf. "Dafür haben die Bürgerinnen und Bürger der Slowakei damals gekämpft", sagte er am Abend bei einem Festakt in der niederösterreichischen Stadt.