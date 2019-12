Arbeiter in Vorarlberg mit Beinen in Schneefräse eingeklemmt

Ein 50-jähriger Mann ist am Dienstag in Fontanella (Großes Walsertal) bei Schneeräumarbeiten mit beiden Beinen in einer Schneefräse eingeklemmt worden. Er erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. Der 50-Jährige hatte versucht, den durch schweren Schnee verstopften Auswurfkamin der Schneefräse leer zu räumen. Dabei geriet er in das noch rotierende Schleuderrad der Fräse und wurde eingeklemmt.