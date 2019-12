13 Jahre Haft nach Vergewaltigung von minderjähriger Tochter

Wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs und Blutschande ist ein 63-jähriger Mann am Dienstag am Landesgericht Feldkirch zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Er gestand, mit einer seiner minderjährigen Töchter Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Andere gegen ihn gerichtete Vorwürfe stritt der Mann ab, berichtete am Dienstag ORF Radio Vorarlberg. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.