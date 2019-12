Neunjähriger Laurent stoppte Studium in den Niederlanden

"Wunderkind" Laurent Simons (9) hat sein Studium an der niederländischen Universität TU-Eindhoven nach einem Streit gestoppt. Die Eltern des belgisch-niederländischen Buben hätten das entschieden, teilte der Vater Alexander Simons am Dienstag in Amsterdam mit. Laurent ist hochbegabt und hatte erst im Alter von acht Jahren maturiert. Er stand kurz vor dem Bachelor in Elektro-Technik in Eindhoven.