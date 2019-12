Theaterfest Niederösterreich hebt 2020 mit "Raumschiff" ab

Die erste Premiere des Theaterfest Niederösterreich 2020 steigt am 14. Juni beim Kultursommer Laxenburg mit "Raumschiff", einer intergalaktischen Castingshow mit Adi Hirschal auf einem weit entfernten Planeten. Das Festival wird auch 2020 mit 20 Spielorten in Szene gehen. Am Montagabend feierten die Bühnen in Wien den Abschluss einer erfolgreichen Sommersaison 2019 und das 25-jährige Bestehen.