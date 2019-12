Lienz bereitet sich auf "50 Jahre Skiweltcup" vor

Lienz bereitet sich auf "50 Jahre Skiweltcup" vor und plant rund um die nachweihnachtlichen Weltcuprennen der Damen am Hochstein eine große Jubiläumsparty. Der Riesentorlauf findet am 28. Dezember (10.15/13.30 Uhr) statt, der Slalom tags darauf (10.00/13.00). Die Vorbereitungen laufen nach Plan, wie am Dienstag auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben wurde.