Österreich ist Bahn-Champion in der EU

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa/Archiv)

Weiterhin einsamer Spitzenreiter in Europa ist die Schweiz, wo im Vorjahr pro Kopf 2.400 Kilometer per Bahn zurückgelegt wurden. "Die Schweiz ist, was die Dichte des Bahnnetzes und die Häufigkeit der Verbindungen betrifft, weiterhin das große Vorbild", so VCÖ-Mitarbeiter Markus Gansterer am Dienstag. Erfreulich sei, dass Österreich seit einigen Jahren aufholt. Die rot-weiß-roten Kilometer sind seit dem Jahr 2010 um rund drei Milliarden Personenkilometer gestiegen und damit doppelt so stark wie in der Schweiz (plus 1,4 Mrd. Personenkilometer).

Um die Klimaziele erreichen zu können, sei laut VCÖ eine deutlich stärkere Verlagerung von Autofahrten auf die Bahn nötig. "Aufgrund der zunehmenden Flexibilisierung der Arbeitszeiten und der gestiegenen Anzahl an Teilzeitjobs muss es auch außerhalb der klassischen Pendlerzeiten häufigere Verbindungen geben, damit mehr Pendlerinnen und Pendler auf die Bahn umsteigen können", betonte Gansterer. Neben mehr Verbindungen in den Ballungsräumen, wo es bereits Engpässe gibt, wäre auch das Angebot in den Regionen deutlich zu verbessern.