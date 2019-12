In NÖ lebender Afghane wird nicht abgeschoben

Der in einem Kloster in Langenlois (Bez. Krems-Land) zur Abschiebung festgenommene 22-jährige Afghane Ziaulrahman Zaland darf - zumindest vorerst - in Österreich bleiben. Das gab die Flüchtlingsinitiative Langenlois am Montagabend auf Facebook bekannt. Der junge Mann war in der Nacht auf Sonntag im Klausurbereich des Ordensgebäudes festgenommen worden.