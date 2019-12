Sabine Seidler neue Präsidentin der Universitätenkonferenz

Die Rektorin der Technischen Universität (TU) Wien, Sabine Seidler (58), ist am Montag zur neuen Präsidentin der Universitätenkonferenz (uniko) gewählt worden. Die Werkstoffwissenschafterin folgt damit auf Eva Blimlinger bzw. Oliver Vitouch. Letzterer war interimsmäßig auf die für die Grünen in den Nationalrat gewählte Ex-Rektorin der Akademie der bildenden Künste an die uniko-Spitze gerückt.