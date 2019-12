Union Berlin gewann Aufsteiger-Duell mit Köln 2:0

Union Berlin hat am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga das Duell zweier Aufsteiger mit dem 1. FC Köln für sich entschieden. Die Berliner untermauerten ihre Heimstärke mit einem 2:0-Sieg und vergrößerten damit die Sorgen der Kölner. Diese liegen nun auf dem letzten Platz. Denn das bisherige Schlusslicht SC Paderborn überraschte am Abend mit einem 1:0-Sieg bei Werder Bremen.