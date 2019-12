Keine OSV-Teilnahme in Glasgow an letzter EM-Finalsession

Die letzte Finalsession der Schwimm-Europameisterschaften auf der Kurzbahn in Glasgow mit insgesamt zehn Entscheidungen geht am Sonntag (ab 18.00 Uhr MEZ) ohne österreichische Beteiligung in Szene. Alle in den Vorläufen angetretenen OSV-Aktiven haben nämlich den Aufstieg verpasst. Knapp gescheitert ist Nina Gangl über 50 m Kraul, ihr fehlten als 26. nur 0,17 Sekunden auf das Semifinale.