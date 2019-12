LASK und WAC vor EL-Spielen mit unterschiedlichen Formkurven

Vor dem Abschluss der Gruppenphase in der Fußball-Europa-League am Donnerstag zeigen die Formkurven des LASK und des WAC in unterschiedliche Richtungen. Die Linzer feierten am Samstag im Duell der beiden Europacup-Starter einen 3:1-Erfolg in Wolfsberg, rehabilitierten sich damit für das Heim-0:4 in der Vorwoche gegen Rapid und haben alle neun Bundesliga-Auswärtspartien in dieser Saison gewonnen.