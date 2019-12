Corbyn will Beweise für Johnsons "Lügen" haben

Sechs Tage vor der Parlamentswahl in Großbritannien hat Oppositionsführer Jeremy Corbyn ein Regierungsdokument vorgestellt, das Beweise für "Lügen" von Premierminister Boris Johnson über das von ihm ausgehandelte Brexit-Abkommen mit der EU enthalten soll. Johnson verschweige die tatsächlichen wirtschaftlichen Konsequenzen der "katastrophalen" Vereinbarung, so der Labour-Chef am Freitag in London.