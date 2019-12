Nach Protesten: Bewährungsstrafe für russischen Videoblogger

Die russische Justiz hat im Fall eines angeklagten Studenten nach den Moskauer Massenprotesten im Sommer eine vergleichsweise milde Strafe gesprochen. Eine Richterin verurteilte Jegor Schukow am Freitag wegen angeblicher extremistischer Äußerungen in seinem Blog zu drei Jahren Haft auf Bewährung, wie das Gericht in Moskau mitteilte.