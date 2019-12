Putin zu Verlängerung von Atomwaffenkontrolle bereit

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Bereitschaft zur Verlängerung des Atomwaffenkontrollvertrags "New START" signalisiert. Russland könne das im Februar 2021 auslaufende Abkommen noch in diesem Jahr ohne weitere Bedingungen oder Verhandlungen verlängern, sagte Putin am Donnerstag. Russland habe kein Interesse an einem Rüstungswettlauf und wolle entsprechenden Spekulationen vorbeugen.