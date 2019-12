Bilyk führt 28-Mann-Kader für die EURO 2020 an

Facebook

Angeführt wird Österreichs Team von Kapitän Nikola Bilyk. Mit Thomas Bauer und Robert Weber sind zwei Spieler mit dabei, die bereits auch bei der Heim-EURO 2010 nominiert waren. Mit 175 Länderspielen und 764 Toren ist Flügel Weber auch der erfahrenste Mann im Kader. "Einen groben 16-Mann-Kader für die EURO habe ich bereits im Kopf", sagte Pajovic.

Österreich trifft in der Vorrundengruppe B in der Wiener Stadthalle am 10. Jänner auf Tschechien, am 12. Jänner auf die Ukraine und am 14. Jänner auf Nordmazedonien. Die Top zwei jeder Vorrundengruppen ziehen in die Hauptrunde ein.

Von 16. bis 22. Dezember ist ein Trainingslehrgang mit Teamspielern aus der heimischen spusu LIGA geplant, zwischen Weihnachten und Silvester stoßen die Legionäre aus der Schweiz und Portugal dazu. Am 1. Jänner erfolgt der Startschuss in die finale Vorbereitung, am 6. Jänner steht in der Wiener Stadthalle ein Testspiel gegen Deutschland auf dem Programm, danach wird der Kader reduziert.