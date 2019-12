Tödlicher Brand in Unigebäude in Odessa - 14 Vermisste

Nach einem verheerenden Brand in einem Universitätsgebäude in Odessa mit einer Toten befinden sich mehrere Menschen in Lebensgefahr. 14 weitere Personen werden noch vermisst, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mitteilte. Er hoffe, dass sie wohlbehalten gefunden würden, schrieb Selenskyj im Onlinedienst Facebook. Zugleich warnte er: "Es könnte weitere Opfer geben."