Alko-Lenker stürzt in Tirol rund zehn Meter ab

Ein alkoholisierter 25-jähriger Österreicher ist in der Nacht auf Donnerstag bei Innsbruck mit seinem Auto rund zehn Meter über eine Böschung in eine Firmenzufahrt gestürzt. Wie die Polizei berichtete, dürfte der Pkw-Lenker in einer Rechtskurve kurz vor der Auffahrt auf die Brennerautobahn beim Zenzenhof aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.