Münchner Intendant Stückl springt als Schauspieler ein

"Selbst ist der Chef": Der Intendant des Münchner Volkstheaters, Christian Stückl (58), ist an zwei Abenden in Folge in ungewohnter Rolle zu sehen gewesen. Wie sein Theater am Mittwochabend auf Facebook und Twitter mitteilte, spielte er zweimal in Bertolt Brechts "Dreigroschenoper" die Hauptrolle, den Bettlerkönig Peachum.