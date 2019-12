OAS sieht "gezielte Manipulation" bei Wahl in Bolivien

Die Präsidentenwahl in Bolivien ist laut einem Expertenbericht der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) gezielt manipuliert worden. "Im Vergleich zum Ausmaß der Manipulationen und zu den entdeckten Änderungen" sei der Vorsprung, den Präsident Evo Morales sich in der ersten Runde eingeräumt habe, minimal, erklärten die Experten der OAS in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Abschlussbericht.