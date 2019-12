New York startet in die Weihnachtssaison

Mit dem traditionellen Anzünden der Lichter des weltberühmten Christbaums am Rockefeller Center in New York ist die US-Metropole in die heiße Phase der Feiertagssaison gestartet. Vor Zehntausenden Schaulustigen erstrahlten die mehr als 50.000 bunten Lichter der über 23 Meter hohen Fichte am Mittwochabend als Höhepunkt einer großen Show - die Lichterkette des Baums ist mehr als acht Kilometer lang.