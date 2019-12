Fünf Jahre Haft für Peter Seisenbacher

Peter Seisenbacher ist am Montag am Wiener Landesgericht wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er wurde in vollem Umfang der Anklage schuldig erkannt. Seisenbacher zeigte bei der Urteilsverkündung keine emotionale Reaktion.