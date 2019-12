Ried nach 5:0-Erfolg in Dornbirn Winterkönig in 2. Liga

Ried liegt nach der 16. Runde der 2. Fußball-Liga drei Punkte vor Austria Klagenfurt an der Spitze. Die Innviertler feierten am Samstag einen 5:0-Kantersieg in Dornbirn und schlugen damit aus der 1:4-Niederlage der Kärntner am Vortag bei den Young Violets Kapital. Im zweiten Samstag-Match setzte sich Vorwärts Steyr 2:0 gegen den Kapfenberger SV durch, der die Partie mit nur neun Mann beendete.