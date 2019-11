Alle Leichen aus Lkw-Anhänger in Vietnam eingetroffen

Die letzten der 39 in einem Lkw-Anhänger in Großbritannien entdeckten Leichen sind offiziellen Angaben zufolge nach Vietnam zurückgebracht worden. Wie die Regierung des Landes mitteilte, trafen die Überreste von 23 Opfern Samstag früh am Flughafen der Hauptstadt Hanoi ein.

© APA (AFP/VIETNMA NEWS AGENCY)

Anschließend wurden sie zur Bestattung in ihre Heimatprovinzen gebracht. Die ersten 16 Leichen waren am Mittwoch in das südostasiatische Land transportiert worden.

Die Toten - 31 Männer und acht Frauen - waren am 23. Oktober in einem Kühllastwagen in einem Ort in der Grafschaft Essex nahe London gefunden worden. Ein Schiff hatte den Container zuvor von Belgien nach England gebracht. Alle Opfer stammen aus Vietnam und wollten offenbar illegal nach Großbritannien einwandern. Nach dem schrecklichen Fund hatte es Festnahmen in Großbritannien, Irland und Vietnam gegeben.