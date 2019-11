Mo Farah kündigt Olympia-Comeback auf der Bahn an

Der britische Ausnahmeläufer Mo Farah hat sein Comeback bei den Olympischen Spielen über 10.000 Meter angekündigt. "Ich habe entschieden, nächstes Jahr bei den Spielen in Tokio zu starten", sagte der 36-Jährige in einer YouTube-Botschaft am Freitag. "Ich bin wirklich aufgeregt, wieder teilzunehmen. Ich bin zurück auf der Bahn und hoffe, meine Tempofähigkeit nicht verloren zu haben."