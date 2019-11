Vorwürfe sexueller Belästigung gegen Zeugen in Trump-Affäre

Ein Schlüsselzeuge gegen US-Präsident Donald Trump in der Ukraine-Affäre wird von drei Frauen der sexuellen Belästigung beschuldigt: Die Frauen erhoben entsprechende Vorwürfe gegen den US-Spitzendiplomaten Gordon Sondland in Aussagen, die am Mittwoch von der Zeitschrift "Portland Monthly" und von der Webseite ProPublica veröffentlicht wurden.