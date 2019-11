Nach Todesbissen: Verteidiger schützt Verdächtigen

Im Fall der tödlichen Hundebisse in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt hat der Verteidiger des verdächtigen Heeresbediensteten seinen Mandanten in Schutz genommen. Er rechne damit, dass das Verfahren wegen grob fahrlässiger Tötung eingestellt wird, sagte Rechtsanwalt Christian Stocker am Mittwoch der APA: "Ein Verschulden von wem auch immer sehe ich rundherum nicht."