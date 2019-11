Labour wirft Johnson "Verkauf" des Gesundheitssystems vor

Zwei Wochen vor der Parlamentswahl in Großbritannien hat die Labour-Partei ihre Vorwürfe bekräftigt, die Regierung von Premier Boris Johnson plane den "Verkauf" des staatlichen Gesundheitssystem NHS an die USA. Labour-Chef Jeremy Corbyn präsentierte am Mittwoch ein Dokument, das belegen soll, dass die Gesundheitsversorgung Gegenstand von Verhandlungen mit den USA über ein Handelsabkommen ist.