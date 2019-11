3 Verletzte bei Explosion in Chemiefabrik in Texas

Eine gewaltige Explosion in einer texanischen Chemiefabrik hat Mitarbeitern und Anwohnern am Mittwoch einen Schrecken eingejagt: US-Medien berichteten von einem riesigen Feuerball am Himmel über der Fabrik. Drei Arbeiter seien bei dem Vorfall verletzt worden, teilte die Betreiberfirma TPC mit.