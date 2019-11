Kinder in Fahrradanhänger gestorben: Prozess am Montag in NÖ

Der Unfall mit zwei toten Kindern in einem an ein Elektrofahrrad gekoppelten Anhänger in Hausleiten (Bezirk Korneuburg) hat am Montag ein gerichtliches Nachspiel. In Korneuburg müssen sich die 39 Jahre alte Mutter der beiden Mädchen und der Pkw-Lenker im Alter von 60 Jahren wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Die Kollision auf der B19 passierte am Abend des 4. August.