Österreichische Greenpeace-Aktivistin in NZL wieder frei

Die Behörden hatten die Besetzung gegen 3.00 Uhr beendet, mehrere Umweltschützer wurden in Polizeigewahrsam genommen. Die OMV will in den nächsten Wochen vor der Küste Neuseelands in Taranaki und dem Great South Basin nach Öl und Gas bohren. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace fordert von der OMV diese Bohrpläne fallen zu lassen. In Neuseeland ist laut Greenpeace für die kommende Woche ein dreitägiger Protest vor dem OMV-Gebäude in New Plymouth geplant.