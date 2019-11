Stallkollision in Brasilien laut Ferrari aufgearbeitet

Die Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Sebastian Vettel haben sich nach der Stallkollision vergangenen Sonntag im Formel-1-Grand-Prix von Brasilien ausgesprochen. Teamchef Mattia Binotto hatte nach dem Doppelausfall in Interlagos angekündigt, den Vorfall in der Fabrik in Maranello aufarbeiten zu wollen. Die beiden Rivalen hatten sich auf der Geraden berührt.