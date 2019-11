Strache trat als Redner bei Raucher-Demo in Wien auf

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat am Samstag einen Überraschungsauftritt bei einer Raucher-Demo vor dem Bundeskanzleramt am Ballhausplatz absolviert. Von den Teilnehmern wurde er teils mit Jubel empfangen, wie ein auf "heute.at" veröffentlichtes Video zeigt. Strache betonte vor den versammelten Gegnern des Rauchverbots in der Gastronomie, dass er als "betroffener Bürger" da sei.