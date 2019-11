Einsätze wegen Alkolenkern in Salzburg und Oberösterreich

In Salzburg und Oberösterreich ist es am Freitag und in der Nacht auf Samstag zu mehreren Einsätzen wegen Alkolenkern gekommen. In Mariapfarr im Lungau versuchte etwa ein 47-jähriger Alkolenker in der Nacht auf Samstag, der Polizei zu entkommen. Der amtsbekannte Mann raste den Beamten davon, ohne auf Tempolimits oder andere Verkehrszeichen zu achten.