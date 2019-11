Trump fordert Amtsenthebungsverfahren gegen sich

US-Präsident Donald Trump hat seinen Gegnern in der Ukraine-Affäre den Fehdehandschuh hingeworfen. "Ich will einen Prozess", forderte Trump am Freitagvormittag (Ortszeit) im TV-Sender Fox News ein Amtsenthebungsverfahren. An den Impeachment-Vorermittlungen im Repräsentantenhaus übte er scharfe Kritik. Untersuchungsleiter Adam Schiff sei ein "Spinner", der sich die Vorwürfe ausgedacht habe.