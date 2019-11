Rund 100 Migranten vor Zypern aufgegriffen

Die zypriotischen Sicherheitsbehörden haben am Mittwoch ein Boot mit rund 100 Migranten an Bord vor der Mittelmeerinsel aufgegriffen. Wie der staatliche Rundfunk (RIK) berichtete, schleppe ein Polizeiboot das Boot mit den Migranten in einen kleinen Hafen nahe der Gemeinde Paralimni im Südosten der Insel. Woher die Migranten stammen, blieb zunächst unklar.