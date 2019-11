Präsident Sri Lankas ernennt Bruder zum Premier

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP/Archiv)

Mahinda Rajapaksa wird sein Amt am Donnerstagvormittag nach der Demission der Regierung unter Premier Ranil Wickremesinghe antreten, gab der Sprecher Vijayananda Herath bekannt. Am Wochenende war der frühere Verteidigungsminister und damit De-facto-Militärchef Gotabaya Rajapaksa zum Präsidenten gewählt worden. Damit kehrte die Familie Rajapaksa nach fünf Jahren in Opposition in die Regierung zurück.