Russland: Abzug der Kurden aus Nordsyrien fast abgeschlossen

Kurdische Kämpfer in Nordsyrien haben sich nach russischen Angaben aus nahezu allen Gebieten an der Grenze zur Türkei zurückgezogen. "Der Abzug ist so gut wie abgeschlossen", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch in Moskau der Agentur Interfax zufolge. "Es gibt nur noch einige wenige Regionen, wo das noch getan werden muss."