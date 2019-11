Drei Menschen starben nach Rattenbekämpfung in Rumänien

Nach einer Rattenbekämpfungsaktion in einem Wohngebäude in Rumänien sind drei Menschen ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben vom Mittwoch starben in der Stadt Temeswar im Westen Rumäniens zwischen Samstag und Montag ein neugeborener Säugling, ein dreijähriges Kind sowie die 28-jährige Mutter eines der zwei Kinder, nachdem in ihrem Haus Gift zur Bekämpfung von Ratten eingesetzt worden war.