Chaotische Szenen bei Protest im Libanon

Bei Protesten gegen die Führung des Libanons ist es in Beirut zu teils chaotischen Szenen gekommen. Demonstranten versuchten am Dienstag mit Straßenblockaden, Abgeordneten den Weg ins Parlament zu versperren. Mehrere Wagen fuhren mit hohem Tempo durch die Menschenmenge, um die Blockade zu durchbrechen, wie auf Bildern des libanesischen Fernsehsenders MTV zu sehen war.

© APA (AFP)

Menschenketten versperrten in der Früh die Wege zum Parlament im Zentrum Beiruts. Sie wollen verhindern, dass die Abgeordneten über Gesetze zu Korruption und einer Generalamnestie beraten. Die Demonstranten befürchten, dass diese dem Schutz korrupter Politiker dienen. Ein Großaufgebot an Sicherheitskräften sollte verhindern, dass die Menschen das Parlament erreichen. Mehrere Parteien erklärten, nicht an der Sitzung teilnehmen zu wollen.

Mehrere Autos fuhren durch die Menge. Als Demonstranten die Fahrzeuge attackierten, wurden aus einem mehrere Schüsse in die Luft gefeuert. Bereits zuvor war es zu Gerangeln zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen.

Im Libanon kommt es seit mehr als einem Monat zu Protesten gegen die politische Führung und die ausufernde Korruption. Die Demonstranten fordern einen vollständigen Wechsel an der Spitze des kleinen Landes am Mittelmeer. Regierungschef Saad Hariri trat im Zuge der Proteste zurück; um seinen Nachfolger wird hinter den Kulissen gerungen.