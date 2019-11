Globaler Auktionsmarkt mit spürbaren Rückgängen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Darin analysiert das Beratungsunternehmen zum sechsten Mal den internationalen Kunstmarkt. Demnach spiegeln sich die ökonomischen Kalamitäten zusehends auch am Auktionsmarkt wider. "Kunst ist als Veranlagungsform zwar weiterhin beliebt, die globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten wirken sich aber bremsend auf den Markt aus", heißt es in der Deloitte-Studie. "Die Stimmung hat sich eingetrübt, und das wirkt sich auch auf Investitionen in Kunst aus", so Gernot Schuster von Deloitte Österreich.

Ein Grund hierfür sei die mangelnde Transparenz am Markt, die von drei Viertel der befragten Sammler bekrittelt wird. 85 Prozent der für die Studie kontaktierten 54 Privatbanken geben die Gefahr von Geldwäsche als größtes Problem für die Marktreputation an. "Entsprechende neue Regularien können hilfreich sein", so Schuster, der dabei zugleich Augenmaß einmahnte.

Eine neue Generation von Sammlern interessiere überdies auch der soziale Aspekt, der von 65 Prozent der befragten 105 Sammler angeführt wird. "Hier schlummert viel Potenzial, das mit neuen Investitionsprodukten gehoben werden kann", unterstreicht Schuster. Selbiges gelte für technologische Innovationen: "Nun braucht es spürbare Investitionen in innovative ArtTech-Start-ups, die Blockchain, Artificial Intelligence und Data Analytics für Sammler anwendbar machen."