Portugal löste letztes EM-Ticket in Gruppe B

Mit einem 2:0-Arbeitssieg in Luxemburg hat sich Portugal am Sonntag das letzte Fußball-EM-Ticket in der Qualifikationsgruppe B gesichert. Der Titelverteidiger setzte sich dank Toren von Bruno Fernandes (39.) und Cristiano Ronaldo (86.) durch. Danach beendete England die Quali mit einem 4:0 im Kosovo und verließen damit im achten Spiel zum siebenten Mal als Sieger den Platz.