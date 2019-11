Nadal zog bei ATP Finals Kopf aus der Schlinge

Rafael Nadal hat am Mittwoch in einem ähnlich dramatischen Match wie am Abend zuvor Dominic Thiem gegen Novak Djokovic bei den Tennis-ATP-Finals noch den Kopf aus der Schlinge gezogen. Der 33-jährige Spanier stand gegen den Russen Daniil Medwedew bei 1:5 im dritten Satz mit dem Rücken zur Wand, siegte aber noch nach 2:46 Stunden mit 6:7(3),6:3,7:6(4).