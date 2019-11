London-Bild von Monet für 25 Millionen Euro versteigert

Eine London-Ansicht des französischen Künstlers Claude Monet (1840-1926) ist in New York für 27,6 Mio. Dollar (etwa 25 Mio. Euro) versteigert worden. "Charing Cross Bridge" ging an einen anonymen Bieter, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch mit. Monet hatte das Werk 1903 bei einem Besuch in London gemalt. In den vergangenen 40 Jahren war es in einer Familiensammlung gewesen.