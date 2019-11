Thomas Muster fungiert beim ATP Cup als Teamkapitän

Nun ist es fix: Der ehemalige Weltranglisten-Erste im Tennis und bisher einzige Einzel-Grand-Slam-Sieger aus Österreich, Thomas Muster, wird beim neuen ATP Cup als Kapitän für die rot-weiß-rote Equipe fungieren. Dies geht aus einer Einladung für einen Medientermin im Rahmen der ATP Finals in London hervor. Am Donnerstag erfolgt in Melbourne die Auslosung.