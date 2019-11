Interner Disput sorgt bei Englands Kickern für Unruhe

Facebook

Mit einem Sieg gegen Montenegro am Donnerstag im Wembley wäre England bei der paneuropäischen Endrunde als Co-Gastgeber jedenfalls fix dabei. Im Sog der "Three Lions" könnte auch Tschechien das Ticket lösen, ein Heimsieg in Pilsen gegen Kosovo würde Platz zwei absichern. Der Kosovo hätte dann noch über das Play-off der Nations League im Frühjahr 2020 die Chance auf einen EM-Start.

Der regierende Europameister Portugal will Donnerstagabend in Faro Teil eins der beiden "Finalspiele" gegen Litauen und Luxemburg positiv gestalten. Hinter den schon als Gruppensieger fest stehenden Ukrainern würden Cristiano Ronaldo und Co. bei sechs Zählern gegen die Außenseiter im Fernduell mit Serbien als Gewinner hervorgehen. Weltmeister Frankreich sollte in Saint-Denis gegen Moldau alle Zweifel beseitigen, der noch vor den "Bleus" liegenden Türkei reicht ein Remis in Istanbul gegen Island. Die Inselkicker müssen im Ali Sami Yen siegen, um ihre Chance aufrecht zu halten.

Gareth Southgate war bemüht, die Wogen zu glätten. "Wir sind wie eine Familie. Wichtig für eine Familie ist es, zu reden und gemeinsam Probleme zu bewältigen", sagte Englands Auswahltrainer, nachdem der Streit zwischen Sterling und Gomez für Aufsehen gesorgt hatte. Nach Citys 1:3 im Liga-Hit an der Anfield Road waren die Gemüter offenbar noch nicht abgekühlt, als sich die Protagonisten im Teamquartier einfanden. Der als "Aggressor" identifizierte Sterling wird für die Partie gegen Montenegro nicht berücksichtigt, bleibt aber im Kader und könnte Sonntag gegen Kosovo wieder einlaufen.

Die Mannschaftsführer und Southgate erachteten den Vorfall nach einer Aussprache als abgeschlossen. Sterling agierte im Juni als Kapitän der Nationalelf, in seinen jüngsten zehn Länderspielen hat der Angreifer zehnmal getroffen. Der 24-Jährige wird als einer der wichtigsten Akteure im Team erachtet. Für Englands Medien war es ein gefundenes Fressen. Von fliegendem Essen in der Kantine berichtete die "Sun", Gomez Kratzer an der Wange soll von Sterlings Ring herrühren. Wie der "Daily Mirror" mutmaßte, sei die Einheit der Mannschaft dadurch gestört.

Dass der englische Verband FA mit einer Mitteilung über den Streit an die Öffentlichkeit ging, sorgte ebenfalls für Stirnrunzeln. Der ehemalige englische Teamkapitän Rio Ferdinand hinterfragte diese von Southgate ausgegangene Entscheidung. Der Vorfall habe besser "hinter verschlossenen Türen" behandelt werden müssen, schrieb Ferdinand. Sein Ex-Teamkollege Gary Neville verteidigte Southgate hingegen. "Es gibt keinen richtigen Weg. Es passiert öffentlich und die Medien wollen ihr Stück Fleisch. Solche Dinge passieren im Fußball, und es wird vorbeigehen", sagte Neville.

Im Wembley peilt England den sechsten Sieg im siebenten Gruppenspiel an. Der in der EM-Qualifikation bisher sieglose Gegner Montenegro hat erst drei Punkte angeschrieben. Das 1.000er-Jubiläum der FA soll gebührend begangen werden. Präsentieren wollen sich vor allem die "jungen Wilden" der Hausherren. Chelseas Callum Hudson-Odoi (19) könnte anstelle von Sterling beginnen. Sein Clubkollege Tammy Abraham (22) will nach seinem Lauf in der Premier League (10 Saisontore) auch in den Nationalfarben überzeugen. Tottenhams Harry Kane dürfte gegen Montenegro dennoch beginnen.

Bei Portugal ist Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo wieder im Zentrum der Blicke. Nach seiner frühen Auswechslung in der italienischen Liga absolvierte der Juventus-Star beim Europameister das komplette Training. Einem Einsatz gegen Litauen soll nichts im Wege stehen. Im Spiel gegen Milan am Sonntag soll Ronaldo laut Medienberichten sogar vorzeitig das Stadion verlassen haben.